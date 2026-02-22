Qué hès dimèrcs ? Le printemps des Poètes ! Place François Recaborde Pau
Qué hès dimèrcs ? Le printemps des Poètes ! Place François Recaborde Pau mercredi 25 mars 2026.
Qué hès dimèrcs ? Le printemps des Poètes !
Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Le CIRDOC Institut occitan de cultura et La Ciutat vous invitent à fêter le Printemps des Poètes.
115h30 Atelier créatif
Venez participer à un atelier créatif avec l’autrice Eva cassagnet pour découvrir l’album pour enfants “Lo camparòu” !
17h Goûter et Projection
Suivez les aventures poétiques de Shom en regardant le court-métrage d’animation “L’Odissèia de Shom”, en occitan sous-titré français ! .
Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Qué hès dimèrcs ? Le printemps des Poètes !
L’événement Qué hès dimèrcs ? Le printemps des Poètes ! Pau a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Pau