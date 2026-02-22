Qué hès dimèrcs ? Le printemps des Poètes ! Place François Recaborde Pau

Qué hès dimèrcs ? Le printemps des Poètes !

Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Le CIRDOC Institut occitan de cultura et La Ciutat vous invitent à fêter le Printemps des Poètes.

115h30 Atelier créatif

Venez participer à un atelier créatif avec l’autrice Eva cassagnet pour découvrir l’album pour enfants “Lo camparòu” !

17h Goûter et Projection

Suivez les aventures poétiques de Shom en regardant le court-métrage d’animation “L’Odissèia de Shom”, en occitan sous-titré français ! .

