Qué Hès Dimèrcs ? Transhumance Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau
mercredi 23 septembre 2026 · Espaci Lecturas e Descobèrtas · Pau
Informations pratiques
Pau
Qué Hès Dimèrcs ? Transhumance
Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Rejoignez-nous à l’Espaci Lecturas e Descobèrtas à la Ciutat !
15h – Jeu de société et atelier créatif
Venez découvrir la transhumance en jouant au jeu de plateau Saï Saï puis créer un porte-clefs mouton !
16h30 – Lectures
Promenez-vous avec nous en montagne en écoutant des histoires lues en occitan et français !
Atelier à partir de 5 ans .
Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
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English : Qué Hès Dimèrcs ? Transhumance
L’événement Qué Hès Dimèrcs ? Transhumance Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau
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