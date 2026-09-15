Qué Hès Dimèrcs ? Transhumance Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau

Informations pratiques

Pau

Qué Hès Dimèrcs ? Transhumance

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Rejoignez-nous à l’Espaci Lecturas e Descobèrtas à la Ciutat !

15h – Jeu de société et atelier créatif

Venez découvrir la transhumance en jouant au jeu de plateau Saï Saï puis créer un porte-clefs mouton !

16h30 – Lectures

Promenez-vous avec nous en montagne en écoutant des histoires lues en occitan et français !

Atelier à partir de 5 ans .

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

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English : Qué Hès Dimèrcs ? Transhumance

L’événement Qué Hès Dimèrcs ? Transhumance Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau