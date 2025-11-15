Que la farce soit avec nous troupe théâtrale souffler n’est pas jouer Champigné Les Hauts-d’Anjou

Que la farce soit avec nous troupe théâtrale souffler n’est pas jouer

Champigné 2 allée du Chanoine Pineau Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29

Pièce théâtrale écrite par Jérôme Paillat, les 15,16,21,22,23 ainsi que les 28 et 29 novembre 2025 à Champigné.

La troupe Souffler n’est pas jouer, vous propose une nouvelle pièce théâtre mise en scène par Jérôme Paillat, que la Farce soit avec Nous, qui raconte les aventures de quatre moines qui sont missionnés par leur père supérieur pour repeupler leur monastère. Pour cela ils doivent quitter celui-ci. Mais que vont-ils trouver derrière les murs ?…

Rires garantis.

La première partie est assurée par la troupe des enfants. .

Champigné 2 allée du Chanoine Pineau Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 16 51 61

English :

Play written by Jérôme Paillat, on November 15, 16, 21, 22, 23, 28 and 29, 2025 in Champigné.

German :

Theaterstück, geschrieben von Jérôme Paillat, am 15,16,21,22,23 sowie am 28. und 29. November 2025 in Champigné.

Italiano :

Spettacolo scritto da Jérôme Paillat, il 15, 16, 21, 22, 23 e 28 e 29 novembre 2025 a Champigné.

Espanol :

Obra escrita por Jérôme Paillat, los días 15, 16, 21, 22, 23 y 28 y 29 de noviembre de 2025 en Champigné.

L’événement Que la farce soit avec nous troupe théâtrale souffler n’est pas jouer Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme Anjou bleu