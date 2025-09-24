Que la machine vive en moi – Romane Nicolas TU-Nantes Nantes

Que la machine vive en moi – Romane Nicolas TU-Nantes Nantes mercredi 18 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 20:00 – 21:30

Gratuit : non de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant

Performance Une plongée passionnante dans le laboratoire perpétuel du Groupe Scalpel alliant performance d’écriture, rire-tragique, bio-ingénierie et interface humain-machine. Quatre personnages trans-genres – une écrivaine, une roboticien/roboticienne, une musicienne et une intelligence artificielle – tentent de coopérer pour créer un film et sa musique en direct. En fond de scène, les écrans des créateurices sont vidéoprojetés afin que le public puisse suivre leurs avancées qu’ielles commentent en direct.Chaque soir, l’œuvre est différente ; chaque soir est une première.Entre chaque groupe de représentation, l’équipe mène un laboratoire de recherche avec des scientifiques pour recréer cette performance à l’aune des avancées technologiques.Un processus de création fascinant qui interroge la relation humains/humaines / machines. Romane Nicolas – Écriture-performance et porteuse de projetClarice Boyriven – Robotique-performanceHélène Jacquel – MécaniqueFlor Paichard – Voix-performanceArthur Vervier-Dasque – Régie-vidéoGroupe Scalpel Durée : 1h30 Représentations les 18 et 19 mars 2026 à 20h Dans le cadre du Festival IDÉAL (festival générateur d’idées nouvelles)

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/