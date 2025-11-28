Que ma joie demeure Béatrice Massin [DANSE] Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Que ma joie demeure Béatrice Massin [DANSE] Gallia Théâtre-Cinéma Saintes vendredi 28 novembre 2025.

Que ma joie demeure Béatrice Massin [DANSE]

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Plus de vingt ans après sa création, la chorégraphe contemporaine internationale Béatrice Massin spécialiste éminente de la danse post-baroque invite à une nouvelle lecture de la pièce la plus emblématique et iconique de son répertoire.

.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

English :

More than twenty years after its premiere, international contemporary choreographer Béatrice Massin an eminent specialist in post-baroque dance invites us to a new reading of the most emblematic and iconic piece in her repertoire.

German :

Mehr als zwanzig Jahre nach seiner Uraufführung lädt die zeitgenössische internationale Choreografin Béatrice Massin ? eine herausragende Spezialistin für post-barocken Tanz ? zu einer neuen Lesart des emblematischsten und ikonischsten Stücks ihres Repertoires ein.

Italiano :

A più di vent’anni dalla sua creazione, la coreografa contemporanea internazionale Béatrice Massin una delle maggiori specialiste della danza post-barocca ci invita a una nuova lettura del pezzo più emblematico e iconico del suo repertorio.

Espanol :

Más de veinte años después de su creación, la coreógrafa contemporánea internacional Béatrice Massin, gran especialista de la danza postbarroca, nos invita a una nueva lectura de la pieza más emblemática e icónica de su repertorio.

L’événement Que ma joie demeure Béatrice Massin [DANSE] Saintes a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge