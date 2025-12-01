Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski (+ rencontre) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tarif plein : 6€ / tarif réduit : 3€ Adulte, Etudiant

Nawojka, qui vit avec son père et ses frères dans la ferme familiale, cache un terrible secret : un pouvoir monstrueux, qu’elle pense hérité de sa défunte mère, s’éveille chaque fois qu’elle éprouve du désir. Séance suivie d’un entretien avec Julia Kowalski, réalisatrice.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com