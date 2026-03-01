Que nous a-t-il manqué pour bien nous aimer ? Vie du citoyen Rennes Dimanche 29 mars, 14h15 Ille-et-Vilaine

Comment se fait-il que nos relations amoureuses ou amicales soient empreintes de tant de clichés, de violences et de lacunes ?

Et si, enfant, nous avions été mieux éduqués aux sentiments ? Une discussion avec **Pauline Lombaerde**, chargée de projet vie affective, relationnelle et sexuelle à l’association **Liberté Couleurs**.

​

**Jovanny** et **Léo** se sont rencontrés lors d’un atelier d’éducation aux médias et à l’information. Dans ce cadre, ils ont interrogé des jeunes habitants du quartier Le Blosne à Rennes sur leur rapport à l’amour. De cette enquête est issu le podcast **L’amour au pied des tours**.

[https://feeds.acast.com/public/shows/lamour-au-pied-des-tours](https://feeds.acast.com/public/shows/lamour-au-pied-des-tours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T14:15:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T15:00:00.000+02:00

Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



