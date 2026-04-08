Que nous disent les clips de rap sur l’argent ?, Médiathèque John Lennon, La Courneuve

Que nous disent les clips de rap sur l’argent ? Mercredi 8 avril, 15h00 Médiathèque John Lennon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T15:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T15:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00

Les clips de rap montrent souvent l’argent, la réussite ou le luxe. Mais que racontent vraiment ces images ?

Dans cet atelier, vous analyserez plusieurs extraits de clips pour comprendre comment l’argent est représenté dans la musique.

À partir de 12 ans

Médiathèque John Lennon 9 avenue du Général Leclerc 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis Île-de-France

Atelier décryptage animé par les bibliothécaires.