Que nous disent les clips de rap sur l’argent ?, Médiathèque John Lennon, La Courneuve
Que nous disent les clips de rap sur l’argent ?, Médiathèque John Lennon, La Courneuve mercredi 8 avril 2026.
Que nous disent les clips de rap sur l’argent ? Mercredi 8 avril, 15h00 Médiathèque John Lennon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T15:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-08T15:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00
Les clips de rap montrent souvent l’argent, la réussite ou le luxe. Mais que racontent vraiment ces images ?
Dans cet atelier, vous analyserez plusieurs extraits de clips pour comprendre comment l’argent est représenté dans la musique.
À partir de 12 ans
Médiathèque John Lennon 9 avenue du Général Leclerc 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis Île-de-France
Atelier décryptage animé par les bibliothécaires.