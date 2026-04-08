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Que nous disent les clips de rap sur l’argent ?, Médiathèque John Lennon, La Courneuve

Que nous disent les clips de rap sur l’argent ?, Médiathèque John Lennon, La Courneuve mercredi 8 avril 2026.

Lieu : Médiathèque John Lennon

Adresse : 9 avenue du Général Leclerc 93120 La Courneuve

Ville : 93120 La Courneuve

Département : Seine-Saint-Denis

Début : mercredi 8 avril 2026

Fin : mercredi 8 avril 2026

Que nous disent les clips de rap sur l’argent ? Mercredi 8 avril, 15h00 Médiathèque John Lennon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T15:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-08T15:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00

Les clips de rap montrent souvent l’argent, la réussite ou le luxe. Mais que racontent vraiment ces images ?
Dans cet atelier, vous analyserez plusieurs extraits de clips pour comprendre comment l’argent est représenté dans la musique.
À partir de 12 ans

Médiathèque John Lennon 9 avenue du Général Leclerc 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis Île-de-France
Atelier décryptage animé par les bibliothécaires.