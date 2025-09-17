Que nous racontent les arbres du jardin public de Saintes ? Saintes
Que nous racontent les arbres du jardin public de Saintes ? Saintes mercredi 17 septembre 2025.
Que nous racontent les arbres du jardin public de Saintes ?
Jardin public Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 11:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-17 2025-09-20
Promenade au jardin, dans une rencontre subtile et sensible des arbres.
.
Jardin public Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 11 96 85 contact@danslalumieredesarbres.fr
English :
A stroll through the garden, a subtle and sensitive encounter with trees.
German :
Spaziergang durch den Garten, in einer subtilen und sensiblen Begegnung mit den Bäumen.
Italiano :
Passeggiate nel giardino e godetevi un incontro sottile e sensibile con gli alberi.
Espanol :
Pasee por el jardín y disfrute de un encuentro sutil y sensible con los árboles.
L’événement Que nous racontent les arbres du jardin public de Saintes ? Saintes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge