QUE PARLAM GASCON Rue Saint-Michel Aurignac jeudi 30 octobre 2025.

Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-10-30 17:00:00

fin : 2025-12-11 18:00:00

2025-10-30 2025-11-13 2025-11-27 2025-12-11

Venez parler le gascon en toute simplicité, dans une ambiance détendue !

Atelier de conversation qui s’adresse aux personnes qui parlent un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie l’occitan ou le gascon commingeois et qui ont envie de se retrouver pour partager le plaisir de discuter et d’échanger sur des sujets variés dans la langue du pays. En toute simplicité et dans une ambiance détendue.

Animé par Mathieu Fauré (Eth Ostau Comengés). .

Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Come and speak simple Gascon in a relaxed atmosphere!

German :

Kommen Sie und sprechen Sie in einer entspannten Atmosphäre ganz einfach Gaskonisch!

Italiano :

Venite a parlare guascone in un’atmosfera rilassata!

Espanol :

¡Venga a hablar gascón en un ambiente relajado!

L’événement QUE PARLAM GASCON Aurignac a été mis à jour le 2025-10-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE