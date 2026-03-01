QUE PARLAM GASCON Rue Saint-Michel Aurignac

QUE PARLAM GASCON

Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 17:00:00

fin : 2026-03-19 18:00:00

Date(s) :

2026-03-19 2026-04-02 2026-04-16

Venez parler le gascon en toute simplicité, dans une ambiance détendue !

Atelier de conversation en gascon commingeois, animé par Mathieu Fauré (Eth Ostau Comengés). .

Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

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English :

Come and speak simple Gascon in a relaxed atmosphere!

L’événement QUE PARLAM GASCON Aurignac a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE