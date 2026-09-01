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QUE PARLAM GASCON Rue Saint-Michel Aurignac

jeudi 17 septembre 2026 · Rue Saint-Michel · Aurignac

QUE PARLAM GASCON Rue Saint-Michel Aurignac

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue Saint-Michel
Adresse
LA CAFETIERE
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif

Aurignac

QUE PARLAM GASCON

Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:00:00
fin : 2026-09-17 18:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Venez parler le gascon en toute simplicité, dans une ambiance détendue !
Atelier de conversation en gascon commingeois, animé par Mathieu Fauré (Eth Ostau Comengés).   .

Rue Saint-Michel LA CAFETIERE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come and speak simple Gascon in a relaxed atmosphere!

L’événement QUE PARLAM GASCON Aurignac a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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