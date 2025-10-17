Que pas un ne recule à dire la chanson Cité de la Voix Vézelay
Que pas un ne recule à dire la chanson Cité de la Voix Vézelay vendredi 16 janvier 2026.
Que pas un ne recule à dire la chanson
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Début : 2026-01-16 20:00:00
2026-01-16
Entre luth, viole et voix complices, le quatuor redonne vie à ce répertoire français du Grand Siècle, mélange de poésie raffinée et d’humour populaire, joyeusement réinventé.
Distribution
LES KAPSBER’GIRLS
Alice Duport-Percier soprano
Axelle Verner mezzo-soprano
Garance Boizot basse et dessus de viole de gambe
Albane Imbs archiluth, guitare baroque et direction .
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
