Que pas un ne recule à dire la chanson Cité de la Voix Vézelay

Que pas un ne recule à dire la chanson

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Entre luth, viole et voix complices, le quatuor redonne vie à ce répertoire français du Grand Siècle, mélange de poésie raffinée et d’humour populaire, joyeusement réinventé.

Distribution

LES KAPSBER’GIRLS

Alice Duport-Percier soprano

Axelle Verner mezzo-soprano

Garance Boizot basse et dessus de viole de gambe

Albane Imbs archiluth, guitare baroque et direction .

