Que peut (encore) l’éducation populaire ?, Café des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Que peut (encore) l’éducation populaire ? Mercredi 21 octobre, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T18:30:00+02:00 – 2026-10-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T18:30:00+02:00 – 2026-10-21T19:30:00+02:00

Ce mouvement a pour fondement de relier pensée et action et d’accueillir la multiplicité des pratiques, luttes et cultures populaires. Quelles formes communes d’éducation populaire traversent aujourd’hui les luttes et comment celles-ci peuvent-elles permettre de créer les conditions de nouvelles capacités d’agir ?

Un café citoyen proposé par les éditions du Commun dans le cadre de l’événement Comment dire Nous.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Face aux attaques contre les libertés et à la destruction de nos milieux de vie, l’éducation populaire semble être un levier puissant.

éditions du Commun