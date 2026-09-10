Que peut (encore) l’éducation populaire ?, Café des Champs Libres, Rennes
mercredi 21 octobre 2026 · Café des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Que peut (encore) l’éducation populaire ? Mercredi 21 octobre, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T18:30:00+02:00 – 2026-10-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T18:30:00+02:00 – 2026-10-21T19:30:00+02:00
Ce mouvement a pour fondement de relier pensée et action et d’accueillir la multiplicité des pratiques, luttes et cultures populaires. Quelles formes communes d’éducation populaire traversent aujourd’hui les luttes et comment celles-ci peuvent-elles permettre de créer les conditions de nouvelles capacités d’agir ?
Un café citoyen proposé par les éditions du Commun dans le cadre de l’événement Comment dire Nous.
Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Face aux attaques contre les libertés et à la destruction de nos milieux de vie, l’éducation populaire semble être un levier puissant.
éditions du Commun
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