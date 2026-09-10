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Que peut (encore) l’éducation populaire ?, Café des Champs Libres, Rennes

mercredi 21 octobre 2026 · Café des Champs Libres · Rennes

Que peut (encore) l’éducation populaire ?, Café des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Café des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
gratuit

Que peut (encore) l’éducation populaire ? Mercredi 21 octobre, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T18:30:00+02:00 – 2026-10-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-21T18:30:00+02:00 – 2026-10-21T19:30:00+02:00

Ce mouvement a pour fondement de relier pensée et action et d’accueillir la multiplicité des pratiques, luttes et cultures populaires. Quelles formes communes d’éducation populaire traversent aujourd’hui les luttes et comment celles-ci peuvent-elles permettre de créer les conditions de nouvelles capacités d’agir ?
Un café citoyen proposé par les éditions du Commun dans le cadre de l’événement Comment dire Nous.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Face aux attaques contre les libertés et à la destruction de nos milieux de vie, l’éducation populaire semble être un levier puissant.

éditions du Commun

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