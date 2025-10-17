QUE PEUT LA NUIT THEATRE OLYMPIA TOURS Tours

QUE PEUT LA NUIT 12 et 13 décembre THEATRE OLYMPIA TOURS Indre-et-Loire

Après deux années de recherches et de résidences qui ont fait se rencontrer des artistes, des enfants, des scientifiques et un public adulte QUE PEUT LA NUIT sera créé à TOURS, au THEATRE OLYMPIA.

La nuit dans l’espace public est le terrain de cette aventure.

“Des enfants dans la nuit dehors… ce n’est pas normal” : en interrogeant cette norme et en s’appuyant sur l’ambivalence de l’imaginaire collectif associé à la nuit Que Peut la Nuit propose un terrain d’émancipation et d’empouvoirement à hauteur d’enfants.

Que peut la nuit est une aventure artistique imaginée par le Collectif Impatience (Olivier Boréel et Perrine Mornay) qui emmène petits et grands dans deux parcours nocturnes distincts au cœur de la ville.

Tandis que les enfants vivent leur propre exploration, les adultes suivent un autre chemin : chacun.e fait l’expérience de la nuit à sa façon. Ensemble, mais séparés, ils découvrent la ville autrement, entre histoires, jeux, rencontres et surprises. Cette promenade poétique et politique invite à repenser la place de chacun·e dans l’espace public, à hauteur d’enfant.

Ecriture et conception : Olivier Boréel et Perrine Mornay.

Collaboration artistique : Jeanne Moynot.

Création sonore : Sébastien Rouiller.

Performeurs·euses: Max Bonnin, Olivier Boréel, Juliette Maricourt, Jeanne Moynot, Perrine Mornay.

Co-production : CDN Olympia/Tours ; Le Vaisseau/Coubert.

Partenariats : Les Laboratoires d’Aubervilliers, le POLAU /Saint-Pierre-des-Corps, IEM de Villepatour avec Le VAISSEAU/Coubert, T.U/Nantes ; CIFAS/ Bruxelles ; Maïf Social Club/Paris ; Animakt/Saulx-Les-Chartreux, Alliance Française de Reykjavik.

Projet de recherche lauréat (2023/25) de l’appel à projet de recherches en théâtre et arts associés du Ministère de la Culture.

En collaboration avec :

Malou Delplancke (chercheuse en science de l’éducation à l’anthropocène à – INSPÉ Nantes et metteuse en scène pour le Marlou Théâtre)

Catherine Huchet (Chercheuse en didactique de la littérature, en science de l’éducation et formatrice à l’INSPÉ

de Nantes).

Yaël Kreplak (chercheuse en sociologie des arts / Laboratoire Hicsa – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne),

Luc Gwiazdzinski (chercheur en géographie / Laboratoire LRA, ENSA Toulouse)

