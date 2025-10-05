Que reste-t-il de la non-violence ? Église Notre Dame d’Espérance Paris

Que reste-t-il de la non-violence ? Église Notre Dame d’Espérance Paris dimanche 5 octobre 2025.

Conférence par Cecile Dubernet, enseignante-chercheuse à l’Institut Catholique de Paris, directrice du Diplôme Universitaire Interventions civile de Paix, suivie d’un échange avec le public

Après le grandes figures de Gandhi, Lanza del Vasto et Martin Luther King, en quoi la non-violence est-elle, aujourd’hui ou demain, une voie de résolution efficace des conflits entre pays ou entre groupes armés? Comment la mettre effectivement en oeuvre?

Une exposition de photographies de Séverine Desmarest, LES MAINS DE LA PAIX, se tient sur place jusqu’au 26 octobre. Elle permet de découvrir près de 20 figures actuelles de la non-violence dans le monde. Entrée gratuite.

Redécouvrir la non-violence comme un chemin efficace de résolution des conflits dans le monde actuel.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée dans la limite des places disponibles, dès 15h30.

Public jeunes et adultes.

Église Notre Dame d’Espérance 47, rue de la Roquette 75011 Paris