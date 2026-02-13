Que retient-on des informations ? Et jouons avec notre esprit critique !, L’Arche des Métiers, Le Cheylard

Que retient-on des informations ? Et jouons avec notre esprit critique ! Mercredi 1 avril, 18h30 L’Arche des Métiers Ardèche

Comment percevons nous les informations ? Est-ce que nous arrivons vraiment à les retenir ? Venez tester votre cerveau face aux flux d’informations.

L’Arche des Métiers place des tanneurs 07160 le cheylard Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Un atelier pour tester sa mémoire et sa perception animé par les médiateurs scientifiques de L’Arche