10h30 Visite commentée de l’exposition par les artistes et commissaires d’exposition départ place Sardinoux (gratuit, environ 1 h).

Accompagnée des confréries pour le 30e Chapitre de la Commanderie des Vins de Faugères. Retour place Sardinoux pour les intronisations et des dégustation des vins de l’AOP Faugères.

De 12h à 14h Brunch et concert place Sardinoux. Réservations à la boulangerie.

Exposition le dimanche de 10h à 17h.

Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 31 67 08 58

English :

10:30 am: Guided tour of the exhibition by the artists and curators departure from Place Sardinoux (free, approx. 1 hr).

Accompanied by the brotherhoods for the 30th Chapter of the Commanderie des Vins de Faugères. Return to Place Sardinoux for enthronements and tastings of Faugères PDO wines.

12pm to 2pm: Brunch and concert at Place Sardinoux. Reservations at the bakery.

German :

10:30 Uhr: Kommentierte Besichtigung der Ausstellung durch die Künstler und Kuratoren der Ausstellung Start am Place Sardinoux (kostenlos, ca. 1 Stunde).

Begleitet von den Bruderschaften anlässlich des 30. Kapitels der Commanderie des Vins de Faugères. Rückkehr zum Place Sardinoux für die Inthronisationen und die Verkostung der Weine der AOP Faugères.

Von 12 bis 14 Uhr: Brunch und Konzert auf dem Place Sardinoux. Reservierungen in der Bäckerei.

Italiano :

10.30: Visita guidata alla mostra da parte degli artisti e dei curatori partenza da Place Sardinoux (gratuita, circa 1 ora).

Accompagnamento delle confraternite per il 30° Capitolo della Commanderie des Vins de Faugères. Ritorno a Place Sardinoux per le intronizzazioni e la degustazione dei vini DOP di Faugères.

Dalle 12.00 alle 14.00: Brunch e concerto in Place Sardinoux. Prenotazioni presso la pasticceria.

Espanol :

10.30 h: Visita guiada de la exposición por los artistas y comisarios salida de la Place Sardinoux (gratuita, aproximadamente 1 hora).

Acompañamiento de los cofrades para el 30º Capítulo de la Commanderie des Vins de Faugères. Regreso a la Place Sardinoux para la entronización y degustación de los vinos DOP de Faugères.

De 12.00 a 14.00 h: Brunch y concierto en la Place Sardinoux. Reservas en la panadería.

