Que savons-nous de l’intelligence artificielle : Conférence-découverte Bibliothèque des Batignolles Paris

Léane Alves Folia, Chrissy Huang et Yanis Sebaï, étudiants de l’ESCP Business School, et la bibliothèque des Batignolles vous invitent à une conférence pour en savoir plus sur l’intelligence artificielle : ses usages, ses avantages, ses inconvénients, les alternatives possibles, mais aussi comment s’en protéger.

En bref, savoir pratiquer avec pertinence cet outil pour en avoir tout le bénéfice d’une réalisation concrète de son projet, et miser sur l’efficacité !

Conférence-découverte proposée et animée par Léane Alves Folia, Chrissy Huang et Yanis Sebaï, étudiants de l’ESCP Business School –

Samedi 21 février à 10h30, dans la salle bleue –

à partir de 15 ans –

Sur inscription

Le samedi 21 février 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit sous condition

Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



