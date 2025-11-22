Que se passe-t-il à SAINT GERMAIN ET MONS ? Saint-Germain-et-Mons
Que se passe-t-il à SAINT GERMAIN ET MONS ?
Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons Dordogne
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Club de scrabble matin et après-midi.
10h30/12h: Initiation aux Sévillanes (Caballos y Compàs)
14h30 Saynètes avec les enfants de Saint Germain en Scène
autour d’anecdotes sur Saint Germain .
Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 20 53
