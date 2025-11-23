Que se passe-t-il à SAINT GERMAIN ET MONS ? Saint-Germain-et-Mons

Que se passe-t-il à SAINT GERMAIN ET MONS ?

Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons Dordogne

9h30: Découverte des plantes avec Aurélie Guignard de l’association sophrologie .

11h Projection du film La fin de la traction animale de Michel Jomard et Clara Jurado.

(Apporter votre pique-nique !)

14h Avec le GERBAPP, Dominique Armand parlera du cheval, de son apparition à sa domestication

Et autres associations…. Et une exposition… .

Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 20 53

