Que se passe-t-il à SAINT GERMAIN ET MONS ? Saint-Germain-et-Mons
Que se passe-t-il à SAINT GERMAIN ET MONS ? Saint-Germain-et-Mons dimanche 23 novembre 2025.
Que se passe-t-il à SAINT GERMAIN ET MONS ?
Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
9h30: Découverte des plantes avec Aurélie Guignard de l’association sophrologie .
11h Projection du film La fin de la traction animale de Michel Jomard et Clara Jurado.
(Apporter votre pique-nique !)
14h Avec le GERBAPP, Dominique Armand parlera du cheval, de son apparition à sa domestication
Et autres associations…. Et une exposition… .
Salle des fêtes Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 20 53
English : Que se passe-t-il à SAINT GERMAIN ET MONS ?
German : Que se passe-t-il à SAINT GERMAIN ET MONS ?
Italiano :
Espanol : Que se passe-t-il à SAINT GERMAIN ET MONS ?
L’événement Que se passe-t-il à SAINT GERMAIN ET MONS ? Saint-Germain-et-Mons a été mis à jour le 2025-11-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides