L’EHESS et la Ville

de Paris s’associent

pour faire raisonner les sciences sociales dans la Cité

Que se passe-t-il ? Venez dialoguer avec des chercheurs et chercheuses de l’EHESS pour comprendre le monde qui bouge autour de thèmes d’actualité : mobilité urbaine, pratiques d’informations, intelligence artificielle, écologie, jeunesse, migrations … Avec ces rencontres participatives, ouvertes à toutes et tous dans vos bibliothèques et médiathèques, le débat démocratique se pratique et se partage ensemble.

Le cycle 2026 est composé de 6 rencontres. Rendez-vous le 3 février, le 24 mars, le 7 avril, le 16 avril, le 2 juin et le 16 juin dans vos bibliothèques et médiathèques !Tous les événements sont en entrée libre et interprétés en LSF.

Retrouvez très bientôt le programme complet sur https://www.ehess.fr/fr/que-se-passe-t-il-ville-de-parisInformations auprès des bibliothèques et médiathèques partenaires.

Donner des clés de compréhension des enjeux contemporains et nourrir le débat démocratique grâce au regard des sciences sociales, c’est la mission que se sont fixées l’EHESS et la Ville de Paris à travers ce cycle de rencontres en bibliothèques du 3 février au 16 juin 2026

Du mardi 03 février 2026 au mardi 16 juin 2026 :

gratuit

Public jeunes et adultes.

