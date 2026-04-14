Que se passe-t-il sous la terre ? Le monde invisible des jardins, Le Jardin du livre, Valff

Que se passe-t-il sous la terre ? Le monde invisible des jardins 6 et 7 juin Le Jardin du livre Bas-Rhin

Participation libre, pas de jauge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Que voyez-vous en visitant nos jardins ? Connaissez-vous l’importance du monde qui vit sous nos pieds ? Le Jardin du Livre vous propose de prendre conscience du rôle et des enjeux de ce monde caché à nos yeux et pourtant essentiel au plaisir du regard. Pour citer St Exupéry : « … l’essentiel est invisible pour les yeux ».

o Atelier « Cyanotypes » : jeu d’impressions avec le soleil, en continu

o Jeux de société éducatif sur la vie sous terre : 11h – 14h – 16h

o Animation musicale : psaltérion à archet

o Visite guidée.

Le Jardin du livre 1 rue de l’Église, Valff, Grand Est Valff 67210 Bas-Rhin Grand Est 03 88 08 21 09 https://www.lejardindulivre.fr/ https://www.facebook.com/Le.Jardin.du.Livre.de.Valff Visible toute l’année, accessible sous conditions, siège de manifestations culturelles et musicales dont, en été, «Les Mardis du Wihr», le Jardin du Livre de Valff se veut le support d’un dialogue interreligieux dans un cadre végétal propice à l’éveil de la curiosité de l’autre et du respect mutuel. Les enjeux écologiques actuels et les gestes éco-citoyens font aussi partie de notre démarche.

Le Jardin du Livre de Valff fait partie de la catégorie des Jardins bibliques. Les trois principales religions monothéistes : Judaïsme, Christianisme et Islam, sont parfois désignées comme «Religions du Livre». Le Jardin du Livre fait revivre les grands épisodes de ces religions tout au long d’un parcours végétal structuré sur ces thèmes. Les plantes installées sont directement tirées ou inspirées des écrits sacrés.

Près d’une vingtaine de lieux sont aménagés à cette intention : les sept Espèces Principales (figuier, olivier, grenadier …) composent le Paradis ; le chêne et le tamaris rappellent Abraham ; épines et rosiers symbolisent la Passion …

Aux beaux jours, vous serez accueillis par les nigelles fleuries et l’ail ornemental. Vous pourrez découvrir les acanthes et ses sœurs méditerranéennes, les phlomis et une collection de sauges, mises en valeur par des vagues d’hémérocalles. Vous pourrez vous enivrer des senteurs des rosiers de Damas, admirer la vigueur du rosier liane « Pleine de Grâce » et les couleurs chatoyantes du «Joseph’s coat». Assis à l’ombre des saules de Babylone, profitez de la quiétude de notre jardin.

Que voyez-vous en visitant nos jardins ? Connaissez-vous l’importance du monde qui vit sous nos pieds ? Le Jardin du Livre vous propose de prendre conscience du rôle et des enjeux de ce monde caché à…

©Le Jardin du livre