Que s’est-il passé le 20 septembre 1975 ? Médiathèque Germaine-Tillion Saint-Maur-des-Fossés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Venez arpenter les réserves de la médiathèque pour dénicher le journal du jour de votre naissance !

Médiathèque Germaine-Tillion 23 avenue Henri-Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne Île-de-France

Visite commentée

© Aurélien Prévot