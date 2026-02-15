Que son nom demeure Jean Moulin d’une vie au destin Rieupeyroux

Que son nom demeure Jean Moulin d’une vie au destin

2 route du foirail Rieupeyroux Aveyron

Début : Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Spectacle à partir de 12 ans durée 1h10

Cinq jeunes acteurs retracent la vie de Jean Moulin pour en apprendre plus sur l’homme derrière la figure du héros.

De sa jeunesse à ses années de formation, en passant par son engagement sans faille dans la lutte contre l’occupation nazie, chaque moment de la vie de Moulin est rendu vivant sur scène.

On découvre qui était le jeune et ambitieux étudiant en droit et ce qui l’amènera à devenir l’illustre résistant que nous connaissons tous.

A quel moment sa vie rencontre-t-elle l’Histoire et son avenir devient-il destin ?

À travers cette aventure, et à travers la vie de Jean Moulin dialoguent la petite et la grande histoire dans un espace où l'imaginaire et la suggestion nous font voyager.

2 route du foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

Show for ages 12 and up duration 1h10

