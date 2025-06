Que son nom demeure Théâtre du Train Bleu Avignon 5 juillet 2025 10:00

Que son nom demeure 5 – 24 juillet Théâtre du Train Bleu Vaucluse

Invitations sur demande à l’adresse : production.pdmdsa@gmail.com

Cinq corps en tension interrogent les récits dont on hérite, ceux qu’on choisit, ceux qu’on nous impose. Au centre : la fabrique du héros, le poids des mythes, les silences de l’Histoire officielle. Le plateau devient un lieu de friction entre mémoire et oubli, entre l’individu et la nation. C’est une enquête collective sur les usages de la mémoire, sur l’engagement comme acte politique, sur ce que l’on sacralise — et pourquoi. Au bout du chemin, une figure émerge, à la fois familière et fuyante : Jean Moulin.

