Que veut-on de nos sols ? Atelier animé par Romaric Vincent Vosnon

Mardi 2 décembre VOSNON Que veut-on de nos sols ? Atelier animé par Romaric Vincent. De 9h à 12h à la salle des fêtes intercommunale.

Sans conscience des sols et des services qu’ils nous fournissent, nous les sous-valorisons voir les maltraitons. Bien à notre insu. Un sol agricole dégradé demande plus d’intrants pour la production agricole. Ses fonctions écologiques sont affaiblies pollution de l’eau et de l’air, biodiversité, résilience aux extrêmes climatiques.

Cet atelier comporte 3 temps (i) une présentation interactive pour découvrir les fondamentaux de la formation des sols, et les services écosystémiques qu’ils fournissent à nos territoires ruraux ; (ii) un jeu de rôle en groupe “quels objectifs pour la gestion de nos sols” ; (iii) ouverture de la boîte à actions dans votre territoire.

Sur inscription +33 (0)6 08 09 31 71 .

rue de Maraye Vosnon 10130 Aube Grand Est +33 6 08 09 31 71

