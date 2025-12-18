QUE VOUDRIEZ-VOUS LIRE OU RELIRE EN 2026 ? Octon

QUE VOUDRIEZ-VOUS LIRE OU RELIRE EN 2026 ?

Place Paul Vigne d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-08

Participez à une exposition interactive.

De grandes feuilles blanches et des feutres attendent vos suggestions sur les murs de la bibliothèque. Petits et grands sont invités à participer avec des mots et des dessins !

Tout public Gratuit. .

Place Paul Vigne d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79

English :

Take part in an interactive exhibition.

