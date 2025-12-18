QUE VOUDRIEZ-VOUS LIRE OU RELIRE EN 2026 ? Octon
QUE VOUDRIEZ-VOUS LIRE OU RELIRE EN 2026 ? Octon jeudi 8 janvier 2026.
QUE VOUDRIEZ-VOUS LIRE OU RELIRE EN 2026 ?
Place Paul Vigne d’Octon Octon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-08
Participez à une exposition interactive.
Participez à une exposition interactive.
De grandes feuilles blanches et des feutres attendent vos suggestions sur les murs de la bibliothèque. Petits et grands sont invités à participer avec des mots et des dessins !
Tout public Gratuit. .
Place Paul Vigne d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in an interactive exhibition.
L’événement QUE VOUDRIEZ-VOUS LIRE OU RELIRE EN 2026 ? Octon a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS