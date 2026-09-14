Queen A Man Gymnase Michel Wieber Le Mans
mardi 22 septembre 2026 · Gymnase Michel Wieber · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Queen A Man
Gymnase Michel Wieber 16 Boulevard Charles Nicolle Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 16:00:00
fin : 2026-09-22 17:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury
Elégamment vêtue, moustaches et bâtons au vent, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine bretonne dédie son show à Farrohk Bulsara, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique du non moins mythique groupe de rock Queen.
Freddie Mercury, figure hors norme, avait seulement 45 ans quand il s’est éteint. Notre joyeuse équipe se balade joliment aux alentours des 50 ans : un hommage par des fans pas tout jeunes… mais pas si vieux ! .
Gymnase Michel Wieber 16 Boulevard Charles Nicolle Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 culture@univ-lemans.fr
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English :
A sensitive, choreographic tribute to Freddie Mercury
L’événement Queen A Man Le Mans a été mis à jour le 2026-09-07 par CDT72
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