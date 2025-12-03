Queen Kong • Géraldine Pochon, d’après Hélène Vignal Théâtre Paris – Villette PARIS

Queen Kong c’est la voix d’une jeune fille en colère, harcelée sur les réseaux sociaux, parce que trop libre, trop différente, trop hors des clous que la société enfonce dans la chair des filles. Elle s’éveille à la sexualité, et décide de suivre ce qui bat en elle, quel que soit le prix à payer. En écho à son combat, un autre se mène dans les collines au-dessus de son village, avec l’occupation d’une zone à défendre (ZAD)…

Queen Kong s’adresse à toutes celles et tous ceux qui n’arrivent pas à rentrer dans le costume que la société leur impose.

Du mardi 24 mars 2026 au vendredi 03 avril 2026 :

payant

De 9 à 24 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/queen-kong/ +33140037323 resa@theatre-paris-villette.fr