Queen Lear | Le Mois du film documentaire

l'Archipel, Fouesnant

21 novembre 2025, 20h30

fin : 2025-11-21

2025-11-21

La grande fête du cinéma documentaire fait étape dans le Pays fouesnantais.

Queen Lear

de Pelin Esmer

2019 1h24

Une troupe de théâtre ambulant composée de paysannes turques transforme Le Roi Lear de Shakespeare en reine Lear !

Ensemble, elles parcourent des routes poussiéreuses et périlleuses qui mènent aux villages les plus reculés dans les montagnes.

Gratuit, inscription conseillée auprès de la Médiathèque .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

