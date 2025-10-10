QUEEN OMEGA AND THE ROYAL SOULS – WAREHOUSE Nantes

QUEEN OMEGA AND THE ROYAL SOULS – WAREHOUSE Nantes vendredi 10 octobre 2025.

QUEEN OMEGA AND THE ROYAL SOULS Début : 2025-10-10 à 19:00. Tarif : – euros.

Queen Omega & The Royal Souls seront en concert au Warehouse le vendredi 10 octobre 2025 ! Préparez-vous pour un événement exceptionnel ! Queen Omega, l’icône féminine du reggae roots avec sa voix unique et ses messages conscients, sera au Warehouse le 10 octobre 2025. Après le succès mondial de son titre ‘No Love Dubplate’ et son retour en studio avec l’album Freedom Legacy , l’artiste de Trinidad vous promet une performance scénique mémorable. Ne manquez pas cette soirée où se mêleront sonorités reggae, caribéennes, jazz et soul, portées par l’énergie indéniable de Queen Omega ! SIKA RLION —Rappel accès pour les concerts :Moins de 16 ans obligatoirement accompagnés d’un parent.Moins de 18 ans obligatoirement accompagnés d’un majeur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44