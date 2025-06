Queen Omega & The Royal Souls en concert exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes 10 octobre 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 19:00 – 23:00

Gratuit : non Payant Adulte, En famille, Etudiant

Préparez-vous pour un événement exceptionnel ! Queen Omega, l’icône féminine du reggae roots avec sa voix unique et ses messages conscients, sera au Warehouse le 10 octobre 2025. Après le succès mondial de son titre ‘No Love Dubplate’ et son retour en studio avec l’album « Freedom Legacy », l’artiste de Trinidad vous promet une performance scénique mémorable. Ne manquez pas cette soirée où se mêleront sonorités reggae, caribéennes, jazz et soul, portées par l’énergie indéniable de Queen Omega !

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/queen-omega-the-royal-souls-en-concert-exclusif-a-nantes