QUEEN OMEGA & The Royal Souls – LA RAYONNE Villeurbanne

QUEEN OMEGA & The Royal Souls – LA RAYONNE Villeurbanne jeudi 2 octobre 2025.

QUEEN OMEGA & The Royal Souls Début : 2025-10-02 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE ET ALLIANCE MUSIK PRÉSENTENT : QUEEN OMEGA & THE ROYAL SOULSQUEEN OMEGA & The Royal SoulsTT – ReggaeSous les feux des projecteurs avec son titre ‘No Love Dubplate’, la chanteuse Trinidadienne Queen Omega, une des voix les plus puissantes de la scène internationale world-reggae, sera de retour sur les routes en 2024.Cet été, Queen Omega et Little Lion Sound ont connu un succès mondial grâce à leur dubplate sur le mythique riddim du Next Episode qui cumule plus de 120 millions d’écoutes à travers tous les réseaux, saluée par Snoop Dogg et Dr Dre ! Le morceau est désormaisdisponible sur toutes les plateformes, une sortie signée Sony Music.Après 10 ans, l’année 2023 a marqué son grand retour en studio avec un nouvel album Freedom Legacy paru le 24 mars chez Baco Records, dans lequel elle dévoile ses multiples influences musicales au travers des textes authentiques.Cet album se construit comme une sorte de recueil de pensées qu’elle lègue à ses fans et à ses enfants. Un héritage qui réunit ses plus profonds questionnements sur la condition humaine et sur les relations entre les Hommes, dans lequel elle chante ses luttes pour la liberté et l’indépendance des femmes, avec des textes militants et porteurs d’espoir pour les nouvelles générations. Un voyage introspectif et musical aux accents new roots, reggae et dancehall.MARMAÏFR – ReggaeMARMAÏ, groupe de Reggae originaire de Lyon et sa province a sorti son nouveau single « Let The Music » aux influences Reggae, Dub et Digital. C’est le 1er titre issu de leur nouvel Album qui sortira en 2025.Sur les 3 précédents EPs « Un Matin », « Come With Me » et « Inna The Earth », ils ont eu l’honneur d’être nommés pour les victoires du Reggae en France dans la catégorie « Album/EP ».Formé il y a 8 ans, Marmaï chante pour des causes universelles : prendre le temps de saisir le moment présent / aimer la différence / préserver notre belle planète pour que les futures générations continuent de pouvoir s’exprimer librement.L’énergie et les messages positifs dégagés par le groupe laissent planer une ambiance festive et de communication avec le public à chaque concert. D’ailleurs, leur nom rappelle « la marmaille », parce qu’ils ont gardé leur âme d’enfant et leur bonne humeur.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69