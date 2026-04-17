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QUEEN REGINA PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains

QUEEN REGINA PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains

QUEEN REGINA PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains vendredi 17 avril 2026.

Lieu : PALAIS DES CONGRES

Adresse : 1 place de la Republique

Ville : 04000 Digne Les Bains

Département : 04

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 20:30

QUEEN REGINA Début : 2026-04-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES 1 place de la Republique 04000 Digne Les Bains 04

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