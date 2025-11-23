QUEENIE’S JAZZ BAND Salle André Malraux Bondy

QUEENIE’S JAZZ BAND Dimanche 23 novembre, 15h00 Salle André Malraux Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-23T15:00:00 – 2025-11-23T16:30:00

Fin : 2025-11-23T15:00:00 – 2025-11-23T16:30:00

Qui n’a jamais rêvé d’une soirée mémorable dans un jazz club ? Ce rêve devient réalité grâce à la venue exceptionnelle du Queenie’s Jazz Band en Seine-Saint-Denis. À travers un spectacle musical associant musique live, jeu théâtral et projections d’illustrations, plongez dans l’univers vibrant du jazz et dans l’histoire méconnue mais fascinante de Queenie, alias Stéphanie Saint-Clair.

Cette figure incontournable de la Harlem Renaissance, fut à la fois une cheffe de gang redoutée et une fervente défenseuse des droits de sa communauté.

Au programme :

Carla Bley – Mary Lou Williams – Melba Liston – Sara Cassey – Alice Coltrane – Geri Allen

Avec le Queenie’s jazz Band, ensemble instrumental professionnel du réseau des conservatoires d’Est Ensemble et des étudiants du réseau

Également donné : Vendredi 21 novembre à 20h30, Conservatoire du Pré-Saint-Gervais – Inauguration

Samedi 22 novembre à 20h30, Bobigny – Canal 93

Salle André Malraux 25 cours de la république 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

Concert théâtral jazz compositrice

@Anne Carrière 2021 LévyColomba 2