Queenmania Terville

Queenmania

route de Verdun Terville Moselle

Tarif : 36 EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : Vendredi 2026-02-06 20:00:00

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 23:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Le groupe tribute britannique The Bohemians fait revivre le mythe du groupe légendaire dans un spectacle brillant. Des musiciens, chanteurs et artistes de premier plan présentent les plus grands succès de Queen dans un spectacle de deux heures et demie, avec des chansons de leur début jusqu’à leurs derniers tubes. Des classiques du disco aux ballades rock. Les producteurs anglais de la série n’ayant pas ménagé leurs costumes et ni leurs effets, le public se sentira renvoyé dans l’âge d’or du rock.Tout public

36 .

route de Verdun Terville 57180 Moselle Grand Est +33 3 82 88 82 88

English :

British tribute band The Bohemians bring the myth of the legendary band to life in a brilliant show. Top musicians, singers and performers present Queen?s greatest hits in a two-and-a-half-hour show, with songs from their early days through to their latest hits. From disco classics to rock ballads. The show?s British producers spared no expense in costumes or effects, so audiences will feel transported back to the golden age of rock.

