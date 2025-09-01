Queens Atelier d’artiste Joëlle Kem Lika Lacanau

Queens Atelier d'artiste Joëlle Kem Lika Lacanau 1 septembre – 31 octobre Entrée libre

Queens du 01/09/2025 au 31/10/2025 Nouvelle exposition de Joëlle Kem Lika Visite d’atelier d’artiste, peintures Ouvert au public sur rendez-vous Contact : Joëlle Kem Lika – 06 8103 7461

« Souveraines, les fleurs enchantent mes jours, belles et audacieuses : elles peaufinent leur volupté pour jouer avec tout le petit monde de la reproduction.

Chaque fleur est un jardin, elles sont la lumière, la beauté, l’espoir, la douceur, et jusqu’à leur fin, la danse florissante de la vie. Elles me charment., m’ensorcellent…

Leurs formes florales, aperçues dans la nuit, illuminent nos chemins à travers un jardin de souvenirs… et lorsque nous laissons notre imagination vagabonder, on entend les fleurs murmurer quelques uns des secrets les plus anciens de la vie… »

Joëlle Kem Lika

L’exposition présente des fleurs mais aussi les autres thèmes qui me sont chers : nymphéas, vagues, abstraits…

Des grandes toiles, des œuvres sur papier… des grands et petits formats… ainsi que des œuvres pour enfants.

Sur rendez-vous : 06 81 03 74 61

06 81 03 74 61

Atelier d’artiste Joëlle Kem Lika 15 route de l’atlantique – 33680 Lacanau Océan Lacanau 33680 Gironde