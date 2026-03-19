Queens Espace d’exposition » LE 2 « , Sainte Vertu ( 89310) Sainte-Vertu 28 mars – 1 novembre Entrée libre

« Queens », nouvelle exposition de l’artiste peintre Joëlle Kem Lika à Sainte Vertu – Vernissage le Samedi 28 Mars de 17h à 20h en présence de l’artiste

« Chaque fleur est un jardin, elles sont la lumière, la beauté, l’espoir, la douceur, et jusqu’à leur fin, la danse florissante de la vie. Elles me charment, m’ensorcellent, m’enchantent…

Leurs formes florales, aperçues dans la nuit, illuminent nos chemins à travers un jardin de souvenirs… et lorsque nous laissons notre imagination vagabonder, on entend les fleurs murmurer quelques-uns des secrets les plus anciens de la vie… »

Joëlle Kem Lika

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-01T19:00:00.000+01:00

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06 10 82 51 04

Espace d’exposition » LE 2 « , Sainte Vertu ( 89310) 2 route de Lichères, 89310 Sainte Vertu Sainte-Vertu 89310 Yonne



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