Projection exceptionnelle

Queens of Joy (Ukraine, 2025) d’Olga Gibelinda

Samedi 21 février 2026 de 14h à 15h20

Kyiv, février 2022. Alors que la guerre éclate et que les bombes s’abattent sur la ville, trois âmes choisissent de rester. Oleksandr, alias Marlen Scandal, figure légendaire de la culture drag, Monroe, femme transgenre et icône médiatique en quête de sa vérité et Aura, artiste drag queen et militaire qui découvre peu à peu celle qu’il est vraiment.

Le trio s’unit pour organiser un spectacle drag caritatif en soutien à l’Ukraine et à ses défenseurs, prouvant que l’art et la culture peuvent être une arme puissante de résistance et de solidarité. Dans les caves, les clubs ou les abris, leurs corps deviennent des manifestes : l’art et la joie comme dernières résistances à la guerre. Queens of Joy révèle la puissance de la liberté individuelle et la force de la communauté LGBTQIA+ lorsqu’elle s’affirme face à la violence. Dans ce film, la réalisatrice Olga Gibelinda allie sensibilité artistique et précision documentaire.

Débat

Les résistances queer en temps de guerre en Ukraine

Samedi 21 février 2026 de 15h20 à 16h30

Invité·es :

Olga Gibelinda – Réalisatrice et productrice ukrainienne. Créant des films qui mettent en lumière des enjeux sociétaux importants, Queens of Joy marque ses débuts dans le long métrage documentaire.

Oleksandr Demenko – Militaire, ancien prisonnier de guerre et président de l’ONG “Militaires ukrainiens LGBTQ pour l’égalité des droits”.

Oleksii Kuchanskyi – Chercheur en cinéma et médias, spécialiste des expérimentations filmiques soviétiques et ukrainiennes.

Pierre-Antoine Lalande, modérateur de la rencontre – Curateur indépendant, critique d’art et journaliste pour le magazine Mouvement.

Projection débat organisée dans le cadre du Voyage en Ukraine, la Saison de l’Ukraine en France

En partenariat avec la Magnanerie

En Ukraine, l’art drag se dresse en étendard, acte de résistance et cri de liberté. Un documentaire puissant qui célèbre la puissance des voix queer d’Ukraine.

Le samedi 21 février 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Gratuit en entrée libre.

Tout public.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/3LKJZTBD +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



