Queens Le 2 espace d’exposition Sainte-Vertu

Queens

Le 2 espace d’exposition 2 Route de Lichères Sainte-Vertu Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-11-01 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Chaque fleur est un jardin, elles sont la lumière, la beauté, l’espoir, la douceur, et jusqu’à leur fin, la danse florissante de la vie. Elles me charment, m’ensorcellent, m’enchantent…

Leurs formes florales, aperçues dans la nuit, illuminent nos chemins à travers un jardin de souvenirs… et lorsque nous laissons notre imagination vagabonder, on entend les fleurs murmurer quelques-uns des secrets les plus anciens de la vie…

Joëlle Kem Lika .

Le 2 espace d’exposition 2 Route de Lichères Sainte-Vertu 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 82 51 04 cecile.barbara@wanadoo.fr

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English : Queens

L’événement Queens Sainte-Vertu a été mis à jour le 2026-03-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)