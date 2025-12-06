Queer Black Night du 05 décembre 2025 Movida Club Paris

Avec les dj Wtrfall, Lola Ondikwa, mais aussi dj Koum et Peyton, le public pourra se déhancher sur les meilleurs ambiances d’Afrobeats, de Shatta, d’Amapiano, de Dancehall, de Zouk et de Kompa, dans le night-club du Movida au nord-est de Paris, situé à proximité de la sortie de métro Porte de la Villette.

Liquorice revient pour une nouvelle soirée afroqueer avec Global Black Pride dès le 05 décembre 2025. Ambiance LGBT+ africaine et afro-caribéenne garantie.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

A partir de 15 euros l’entrée pour une réservation sur Shotgun.

Public adultes.

Movida Club 32 avenue Corentin Cariou 75019 Paris

https://shotgun.live/events/global-black-pride-soiree-de-lancement-by-liquorice?uhandle=moisem879&utm_campaign=share_event&utm_term=moisem879 +33758213309 liquorice@gmail.com