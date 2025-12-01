QUEERSMAS BINGO ET DANCING QUEERS Sète
52-54 Quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
L’association QUEERS et Le Dancing organisent une belle soirée Queersmas Bingo et Dancing QUEERS le vendredi 19 décembre de 19h à 2h! L’occasion de bien commencer les vacances de Noël !Bingo de Noël animé par Docteur Lavande et Enzo.mademoiselle (French Drag) de 18 à 21hNombreux lots !Dancing QUEERS 5h de dj set !Aux platines Chic typeJackson MolokChantal SauvageVenez déguisé.es ! .
52-54 Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 51 32 75 50 queersete@gmail.com
English :
The QUEERS association and Le Dancing are organizing a great Queersmas Bingo and Dancing QUEERS evening on Friday December 19 from 7pm to 2am! A great way to start the Christmas vacations!
