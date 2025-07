Queervention Rôliste Rendez-vous au Parc des Tanneurs, 6 rue Saint-Martin Rennes

Queervention Rôliste Rendez-vous au Parc des Tanneurs, 6 rue Saint-Martin Rennes 21 – 24 août Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite tout le week-end (hors soirée du jeudi soir). Possibilité de réserver des parties en lignes sur notre site.

Convention de jeux de plateau et de jeux de rôle inclusive.

La Queervention Rôliste est une convention de jeu de rôle et de plateau, explicitement ouverte à tou⋅te⋅s, et organisée dans le centre LGBTI+ (Lesbien Gay Bi Transgenre et Intersexe) de Rennes !

Le but affiché est de mettre en place un événement autour du jeu dans lequel on ne présume de rien sur la vie, le genre ou les amours des personnes participantes. Comme pour toute convention, pas de questionnaire d’entrée, tout le monde peut participer ! La société nous colle bien suffisamment d’étiquettes pour que nous ayons envie d’en rajouter.

Qui sait, peut-être que le cadre du centre LGBTI+ peut influer sur les histoires que nous allons raconter ensemble, et leur permettre de sortir plus volontiers des sentiers battus ? Peut-être cela peut-il permettre à de nouvelles personnes de jouer, sans avoir peur du jugement, sans se sentir exclues ?

Retrouvez-nous jeudi soir à l’Overlook pour une soirée Drag Show haute en couleur, sur le thème du jeu de rôle !

Tout au long du week-end, profitez :

– de parties de jeu de rôle accessibles à toustes,

– de nombreux jeux de plateau,

– de grandeurs natures (GN),

– d’un village de créateur·ice·s et d’associations engagé·e·s.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-21T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-24T18:00:00.000+02:00

Rendez-vous au Parc des Tanneurs, 6 rue Saint-Martin 6 Rue Saint-Martin, Rennes, France Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine