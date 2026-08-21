Queige, du bas du village au sommet de son clocher, à la recherche du temps passé, Église de Queige, Queige

Informations pratiques

Queige, du bas du village au sommet de son clocher, à la recherche du temps passé Samedi 19 septembre, 17h30 Église de Queige Savoie

RDV près du clocher de l’église de Queige. Durée 2h. Visite animée par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim. Renseignements auprès la mairie (04 79 38 00 91). Pas d’inscription préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Découvrir le patrimoine de Queige et ses multiples facettes en trois temps successifs : une flanerie dans les ruelles du village, une halte comtemplative dans l’église au riche décor baroque avant de finir par une visite très sonore du clocher.

Église de Queige Chef-lieu, 73720 Queige, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Queige 73720 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 38 00 91 http://queige.fr Église baroque du 17ème siècle avec une Piéta du 15ème siècle.

Découvrir le patrimoine de Queige et ses multiples facettes en trois temps successifs : une flanerie dans les ruelles du village, une halte comtemplative dans l’église au riche décor baroque avant de…