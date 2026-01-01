Quel avenir pour le domaine du Haut-Buisson à Cherré-Au ?

Impasse de la Bordé Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 16:30:00

fin : 2026-01-29 19:30:00

Date(s) :

2026-01-29

Accueil en continu de 16h30 à 19h30 à la Maison des Associations. Divers ateliers proposés, accessibles à tous les habitants de la commune (dès 7 ans) .

Impasse de la Bordé Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 16 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Quel avenir pour le domaine du Haut-Buisson à Cherré-Au ? Cherré-Au a été mis à jour le 2026-01-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude