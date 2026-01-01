Quel avenir pour le domaine du Haut-Buisson à Cherré-Au ? Cherré-Au
Quel avenir pour le domaine du Haut-Buisson à Cherré-Au ?
Impasse de la Bordé Cherré-Au Sarthe
Début : 2026-01-29 16:30:00
fin : 2026-01-29 19:30:00
2026-01-29
Accueil en continu de 16h30 à 19h30 à la Maison des Associations. Divers ateliers proposés, accessibles à tous les habitants de la commune (dès 7 ans) .
Impasse de la Bordé Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 16 11
