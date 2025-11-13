Quel avenir pour les énergies renouvelables dans le monde et en particulier en France ? ESCP Business School Paris Jeudi 13 novembre, 18h45 sur inscription

Quel avenir pour les énergies renouvelables dans le monde et en particulier en France ? Par ESCP Alumni

Le groupe ESCP Alumni Energie nous offre 10 places pour assister à la conférence : « Quel avenir pour les énergies renouvelables dans le monde et en particulier en France ? » le Jeudi 13 Novembre à 18h45 sur le campus Montparnasse de l’ESCP.

Avec Jules NYSSEN, Président du Syndicat des Energies Renouvelables.

Toutes les infos ici : Groupe Energie – Conférence : Quel avenir pour les énergies renouvelables dans le monde et en particulier en France ?

Inscriptions directement auprès d’Anne JOURDAIN, Déléguée du Groupe ESCP Alumni Energie, sur : [anne.jourdain@escpalumni.org](mailto:anne.jourdain@escpalumni.org)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T18:45:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T21:00:00.000+01:00

1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/quel-avenir-pour-les-energies-renouvelables-dans-le-monde-et-en-particulier-en-france-1159

ESCP Business School 3 rue Armand Moisant 75015 PARIS Quartier Necker Paris 75015 Paris