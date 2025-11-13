Quel avenir pour les énergies renouvelables dans le monde et en particulier en France ? ESCP Business School Paris
Le groupe ESCP Alumni Energie nous offre 10 places pour assister à la conférence : « Quel avenir pour les énergies renouvelables dans le monde et en particulier en France ? » le Jeudi 13 Novembre à 18h45 sur le campus Montparnasse de l’ESCP.
Avec Jules NYSSEN, Président du Syndicat des Energies Renouvelables.
Toutes les infos ici : Groupe Energie – Conférence : Quel avenir pour les énergies renouvelables dans le monde et en particulier en France ?
Inscriptions directement auprès d’Anne JOURDAIN, Déléguée du Groupe ESCP Alumni Energie, sur : [anne.jourdain@escpalumni.org](mailto:anne.jourdain@escpalumni.org)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-13T18:45:00.000+01:00
Fin : 2025-11-13T21:00:00.000+01:00
ESCP Business School 3 rue Armand Moisant 75015 PARIS Quartier Necker Paris 75015 Paris