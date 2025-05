Quel avenir pour l’industrie française ? avec Gilles Attaf, co-fondateur des FFI – HEC Alumni Paris, 28 mai 2025, Paris.

Quel avenir pour l’industrie française ?

avec Gilles Attaf, co-fondateur des Forces Françaises de l’Industrie

Nous aurons le plaisir d’accueillir Gilles Attaf dans le Grand Salon d’HEC Alumni pour débattre Made in France, industrie et héritage familiale. Le débat sera suivi d’un cocktail dans le lounge.

Gilles Attaf est le président de la certification Origine France Garantie, il est également co-Fondateur des Forces Françaises de l’Industrie et de Belleville et sa Bande, une marque de vêtements made in France.

Gilles Attaf est une figure emblématique de la réindustrialisation française et un ardent défenseur du « Fabriqué en France ». Héritier d’une tradition familiale ancrée dans la confection textile, il reprend très jeune l’atelier de son père, avant de se lancer dans la création de marques innovantes comme Vantage ou Smuggler, toutes produites en France.

En 2000, il orchestre le rapprochement stratégique entre Smuggler et l’atelier France Confection, assurant la pérennité d’un savoir-faire rare sur le territoire.

Engagé de longue date dans la promotion du Made in France, il cofonde les Forces Françaises de l’Industrie, rejoint l’Association Origine France Garantie dès 2012, et en devient président en 2021. Réélu en 2023, il incarne une vision entrepreneuriale et citoyenne du renouveau industriel français.

Cet échange est organisé par HEC Alumni Generation Boost, le club d’HEC Alumni qui rassemble les étudiants et anciens d’HEC Paris de 20 à 45 ans. Nous organisons régulièrement des événements sur des thèmes variés (business, culture, enjeux de société, etc.), sans oublier nos afterworks.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-28T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-28T21:30:00.000+02:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris