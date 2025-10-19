Quel chantier ! Espace à jouer pour les enfants Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Quel chantier ! Espace à jouer pour les enfants

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

C’est l’heure de réveiller votre imagination ! Petits enfants de 3 à 6 ans, venez mettre le chantier à la Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne et profiter d’un espace ludique pour satisfaire votre besoin de construction !

Pendant trois jours, un espace ludique avec des jeux à la hauteur des enfants sera mis en place à la maison citoyenne de quoi leur faire vivre une grande aventure

pour leur permettre de développer leur imagination

pour travailler la motricité

et imiter les plus grands

plus d’informations auprès de la maison citoyenne par téléphone

animation proposée dans le cadre de la semaine des 10 jours du jeu

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

It’s time to awaken your imagination! Children aged 3 to 6, come and get the ball rolling at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne, and enjoy a playful space to satisfy your construction cravings!

German :

Es ist an der Zeit, eure Fantasie zu wecken! Kleine Kinder von 3 bis 6 Jahren, kommt und richtet die Baustelle im Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne ein und nutzt einen Spielplatz, um eurem Baubedürfnis nachzugehen!

Italiano :

È il momento di accendere la vostra immaginazione! Bambini dai 3 ai 6 anni, venite a costruire alla Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne e approfittate di un’area giochi per soddisfare la vostra voglia di costruire!

Espanol :

¡Es hora de poner en marcha la imaginación! Niños de 3 a 6 años, venid a construir a la Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne y disfrutad de una zona de juegos para satisfacer vuestras ganas de construir

