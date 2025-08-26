QUEL CIRQUE ! « Etranges étrangers » Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

Rue Horeau Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-08-26 21:00:00

fin : 2025-08-26 21:40:00

2025-08-26

Programmation estivale de Chateau-Gontier Quel Cirque !

Dans l’hostilité de ce monde, on regarde ses voisins de travers, on épie, on se méfie, on a peur… parce qu’on ne se connaît pas.

Personnalités et moyens d’expression différents, tout prête à l’incompréhension entre ces deux personnages. Alors si l’un empiète sur le territoire de l’autre, que se passe-t-il ? Pour donner tort à l’expression chacun chez soi et les moutons seront bien gardés , Étranges étrangers offre

au public un moment de tolérance, d’optimisme et de légèreté. Monocycle, portés sur monocycle, main à main et jonglage invitent les deux personnages à se fréquenter la tête en bas et à partager la même roue.

Acrobatie, monocycle et jonglage

Tout public 40 min

Gratuit

*En cas d’intempéries, repli à la halle de l’Espace Saint-Fiacre*

Informations 02 43 09 55 55 .

Rue Horeau Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 55

English :

Chateau-Gontier’s summer program: Quel Cirque!

German :

Sommerprogramm in Chateau-Gontier: Quel Cirque!

Italiano :

Programma estivo di Chateau-Gontier: Quel Cirque!

Espanol :

¡Programa de verano de Chateau-Gontier: Quel Cirque!

L’événement QUEL CIRQUE ! « Etranges étrangers » Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-08-15 par SUD MAYENNE